Аршавин — о работе в «Зените»: «Некоторых футболистов, если честно, иногда приходится просто “воровать”

— Переход в молодежку сам по себе для клуба вообще ничего не решает. Здесь, конечно, важно другое — сколько футболистов Академия в итоге даст для главной команды. Но и победы в юношеских лигах тоже имеют значение. Это престиж клуба. Если ты хочешь привлекать к себе более молодых игроков, ты должен показывать результат — никто не хочет идти в команду, которая все время проигрывает. К тому же молодежка у «Зенита» не выигрывала с 2009 года. Мне кажется, важно было обновить, освежить это чемпионское ощущение у молодых футболистов. Но в целом, безусловно, для клуба главное — количество и качество игроков, которые дойдут до основы и смогут там закрепиться, — сказал Аршавин в интервью «Фонтанке».