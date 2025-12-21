Ричмонд
Аршавин — о работе в «Зените»: «Некоторых футболистов, если честно, иногда приходится просто "воровать"

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который в настоящее время работает в петербургском клубе заместителем председателя правления по спортивному развитию, признался, что для привлечения талантливых игроков иногда приходится использовать нечестные методы.

Источник: Sport24

В «Зените» Аршавин курирует клубную Академию.

— Как же так получается: я разговаривал с детскими тренерами из разных городских команд, и все говорят, что все дети стремятся попасть в «Зенит». А по факту ребята оказываются, например, в «Динамо»?

— Это неправда. Не знаю, с кем ты разговаривал. Например, тот же «Алмаз-Антей» готов отпускать футболистов куда угодно — кроме «Зенита». Вот так. СШОР, в принципе, тоже не очень радуется, когда мы забираем игроков, но с директором школы мы стараемся находить контакт. Например, братья Касаджиковы подписали с нами контракт, но доигрывали сезон в СШОР. Это, в принципе, нормальная, мягкая схема для городских клубов: они показывают результат, а «Зенит» при этом не теряет игроков. Думаю, и сами ребята остались довольны. Но некоторых футболистов, если честно, иногда приходится просто «воровать».

— Что для клуба важнее по итогам сезона: медали или количество игроков, готовых к переходу в молодежку и дальше — в основу?

— Переход в молодежку сам по себе для клуба вообще ничего не решает. Здесь, конечно, важно другое — сколько футболистов Академия в итоге даст для главной команды. Но и победы в юношеских лигах тоже имеют значение. Это престиж клуба. Если ты хочешь привлекать к себе более молодых игроков, ты должен показывать результат — никто не хочет идти в команду, которая все время проигрывает. К тому же молодежка у «Зенита» не выигрывала с 2009 года. Мне кажется, важно было обновить, освежить это чемпионское ощущение у молодых футболистов. Но в целом, безусловно, для клуба главное — количество и качество игроков, которые дойдут до основы и смогут там закрепиться, — сказал Аршавин в интервью «Фонтанке».