Станкович прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Маркиньоса в «Црвену Звезду»

«Что касается Маркиньоса, то он пришел в “Спартак” на роль “десятки”. Нам удалось сделать из него игрока, который обеспечил для команды феноменальный баланс. Вряд ли он перейдет в “Црвену Звезду”. Думаю, он вывел свою карьеру на новый уровень как в финансовом плане, так и во всем остальном. Нужно быть реалистами», — приводит слова Станковича Sportinjo.