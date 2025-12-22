Станкович прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Маркиньоса в «Црвену Звезду»

«Что касается Маркиньоса, то он пришел в “Спартак” на роль “десятки”. Нам удалось сделать из него игрока, который обеспечил для команды феноменальный баланс. Вряд ли он перейдет в “Црвену Звезду”. Думаю, он вывел свою карьеру на новый уровень как в финансовом плане, так и во всем остальном. Нужно быть реалистами», — приводит слова Станковича Sportinjo.
22 декабря «Црвена Звезда» объявила о назначении Станковича на пост главного тренера.
Ранее 47-летний специалист и Маркиньос вместе работали в «Ференцвароше» и «Спартаке». Станкович возглавлял московскую команду с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ. Станкович был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года.