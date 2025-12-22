Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Фулхэм
:
Ноттингем Форест
П1
2.50
X
3.36
П2
3.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эспаньол
П1
1.90
X
3.60
П2
5.05
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Станкович прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Маркиньоса в «Црвену Звезду»

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Маркиньоса в сербский клуб.

Источник: Спорт-Экспресс

«Что касается Маркиньоса, то он пришел в “Спартак” на роль “десятки”. Нам удалось сделать из него игрока, который обеспечил для команды феноменальный баланс. Вряд ли он перейдет в “Црвену Звезду”. Думаю, он вывел свою карьеру на новый уровень как в финансовом плане, так и во всем остальном. Нужно быть реалистами», — приводит слова Станковича Sportinjo.

22 декабря «Црвена Звезда» объявила о назначении Станковича на пост главного тренера.

Ранее 47-летний специалист и Маркиньос вместе работали в «Ференцвароше» и «Спартаке». Станкович возглавлял московскую команду с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ. Станкович был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года.