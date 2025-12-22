«Ростов» может сняться с чемпионата

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.