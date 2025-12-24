РФС закрыл дело о долге «Зенита» по трансферу Соболева из «Спартака»

В сезоне-2025/2026 Соболев провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), где забил три мяча и отметился одним результативным пасом, а также семь встреч в FONBET Кубке России (два мяча, один ассист). Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в пять миллионов евро.