РФС закрыл дело о долге «Зенита» по трансферу Соболева из «Спартака»

Отметим, что ранее руководство московского «Спартака», откуда в августе 2024 года 28-летний центральный нападающий и перебрался в стан «сине-бело-голубых», направило в Палату заявление о взыскании с петербургского клуба суммы долга. Производство было прекращено в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 статьи 49 Регламента РФС по разрешению споров («отказ заявителя от заявления либо заключение между сторонами мирового соглашения»).
В сезоне-2025/2026 Соболев провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), где забил три мяча и отметился одним результативным пасом, а также семь встреч в FONBET Кубке России (два мяча, один ассист). Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в пять миллионов евро.
17 декабря в комментарии «Спорт-Экспрессу» заслуженный тренер РСФСР по футболу Юрий Сёмин отметил, что у Соболева в «Зените» всё идёт «со скрипом», предположив, что игрок мог бы принести питерцам больше пользы.