Нападающий «Зенита» вошел в пятерку лучших молодых игроков мира до 20 лет

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро занял пятое место в рейтинге лучших игроков 2006 года рождения и младше, не выступающих в топ-5 лиг, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
Педро набрал 81,8 балла и делит пятое место с центральным полузащитником нидерландского «АЗ Алкмар» Кесом Смитом.
Лучшим в рейтинге CIES выделил голландского полузащитника «Фейенорда» Дживайро Рида. Он опередил португальского нападающего «Спортинга» Жеовани Кенду, который уже подписал контракт с «Челси», и ганского полузащитника Калеба Йиренки из датского «Норшелланна».
В этом сезоне 19-летний Педро провел за «Зенит» 23 матча, забив три гола и отдав три результативные передачи. Бразилец стал лучшим в скаутском отчете CIES среди фланговых нападающих.
«Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). После 18 матчей на счету команды 39 очков, она отстает от лидера «Краснодара» на одно очко. Следующий матч клуб сыграет 27 февраля с «Балтикой».