Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Нападающий «Зенита» вошел в пятерку лучших молодых игроков мира до 20 лет

Педро в этом сезоне провел 23 встречи за «Зенит» и отметился тремя голами и тремя передачами. Бразилец стал лучшим в скаутском отчете CIES среди фланговых нападающих.

Источник: РИА "Новости"

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро занял пятое место в рейтинге лучших игроков 2006 года рождения и младше, не выступающих в топ-5 лиг, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Педро набрал 81,8 балла и делит пятое место с центральным полузащитником нидерландского «АЗ Алкмар» Кесом Смитом.

Лучшим в рейтинге CIES выделил голландского полузащитника «Фейенорда» Дживайро Рида. Он опередил португальского нападающего «Спортинга» Жеовани Кенду, который уже подписал контракт с «Челси», и ганского полузащитника Калеба Йиренки из датского «Норшелланна».

В этом сезоне 19-летний Педро провел за «Зенит» 23 матча, забив три гола и отдав три результативные передачи. Бразилец стал лучшим в скаутском отчете CIES среди фланговых нападающих.

«Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). После 18 матчей на счету команды 39 очков, она отстает от лидера «Краснодара» на одно очко. Следующий матч клуб сыграет 27 февраля с «Балтикой».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше