Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.50
П2
1.64
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

«Зенит» отклонил предложение клуба Станковича об аренде Эраковича

«Зенит» не отпустил в «Црвену Звезду» защитника Страхиню Эраковича, сообщает MaxBet Sport.

Источник: Sport24

По информации источника, сербский клуб хотел арендовать игрока до конца сезона с обязательным выкупом, но в Санкт-Петербурге хотят осуществить в январе полноценную продажу Эраковича, если поступит хорошее предложение.

24-летний Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в 2023 году за 8 млн евро. В составе петербургской команды центральный защитник провел 85 матчей и стал чемпионом России в сезоне-2023/24.

На этой неделе «Црвену Звезду» возглавил бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович.