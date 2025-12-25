«Зенит» отклонил предложение клуба Станковича об аренде Эраковича

По информации источника, сербский клуб хотел арендовать игрока до конца сезона с обязательным выкупом, но в Санкт-Петербурге хотят осуществить в январе полноценную продажу Эраковича, если поступит хорошее предложение.
24-летний Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в 2023 году за 8 млн евро. В составе петербургской команды центральный защитник провел 85 матчей и стал чемпионом России в сезоне-2023/24.
На этой неделе «Црвену Звезду» возглавил бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович.