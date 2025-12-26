Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.66
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.59
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

«Зенит» поздравил Боярского с 76-летием: «Желаем отпраздновать еще множество ярких побед вместе с клубом»

«Зенит» в день рождения Боярского: желаем отпраздновать с нами много ярких побед.

Источник: Спортс"

«Зенит» поздравил Михаила Боярского с 76-летием.

— «Зенит» поздравляет Михаила Боярского с днем рождения! 26 декабря заслуженному и народному артисту РСФСР, одному из самых преданных болельщиков сине-бело-голубых исполнилось 76 лет.

Уважаемый Михаил Сергеевич! От всей души благодарим Вас за искреннюю поддержку на протяжении многих лет. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и отпраздновать вместе с «Зенитом» еще множество ярких побед. С праздником, — говорится в сообщении петербургского клуба.