В «Ахмате» заявили, что ждали лучших результатов от Черчесова

ТАСС, 26 декабря. В футбольном клубе «Ахмат» ожидали, что команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова покажет более удачные результаты в первой части сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура текущего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Результаты Черчесова? Посмотрим по окончании сезона. Хотели лучшего, как и всегда», — сказал Айдамиров.
В текущем сезоне «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. В Фонбет — Кубке России грозненская команда завершила выступление на групповом этапе «пути РПЛ», заняв четвертое место в квартете A.
Станислав Черчесов
Ильдар Ахметзянов
Эгаш Касинтура
(Брайан Мансилья)
71′
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
22
Мехди Заре
68′
11
Силва Лима Исмаэл
4
Турпал-Али Ибишев
20
Максим Самородов
63′
42
Мануэль Келиано
90′
37
Папа Амади Гадио
7
Лечи Садулаев
63′
9
Брайан Мансилья
90
Усман Ндонг
83′
75
Надер Гандри
1
Богдан Овсянников
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
7
Эмирджан Гюрлюк
4
Данила Хотулев
64′
37
Ду Кейрос
18
Фахд Муфи
76′
2
Станислав Поройков
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
85
Иван Игнатьев
30
Гедеон Гузина
63′
9
Максим Савельев
86′
44
Анри Чичинадзе
76′
38
Артем Касимов
33
Ираклий Квеквескири
76′
57
Евгений Болотов
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти