РФС ожидает допуска к международным турнирам в 2026 году

«Решений по допуску наших команд со стороны ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС) и УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) в этом году, к сожалению, не было. Но в конце года мы увидели значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению к международным официальным соревнованиям всего российского спорта. Имею в виду решение МОК (Международного олимпийского комитета — прим. ТАСС) и его рекомендацию международным спортивным федерациям. До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта», — сказал Дюков.