РФС ожидает допуска к международным турнирам в 2026 году

В декабре МОК рекомендовал снять все ограничения с юных российских спортсменов и допустить их до всех соревнований с гимном и флагом.

Источник: РФС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает допуска российских команд к международным соревнованиям в 2026 году. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

«Решений по допуску наших команд со стороны ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС) и УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) в этом году, к сожалению, не было. Но в конце года мы увидели значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению к международным официальным соревнованиям всего российского спорта. Имею в виду решение МОК (Международного олимпийского комитета — прим. ТАСС) и его рекомендацию международным спортивным федерациям. До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта», — сказал Дюков.

«Исходим из того, что в следующем году вслед за МОК международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях», — сказал Дюков.

Российские футболисты с февраля 2022 года отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. В декабре нынешнего года МОК рекомендовал снять все ограничения с юных российских спортсменов и допустить их до всех соревнований с гимном и флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
