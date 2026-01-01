Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
7.42
X
4.90
П2
1.45
Футбол. Италия
02.01
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.33
П2
1.57
Футбол. Испания
02.01
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.31
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2

Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с «Крузейро»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сторона футболиста петербургского «Зенита» Жерсона с оптимизмом рассматривает вариант перехода в бразильский «Крузейро» для возможности вызова в сборную Бразилии на чемпионат мира, заявил отец и агент игрока Маркан Силва.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Зенит» готов купить защитника «Крузейро» Жонатана Жезуса за 8 миллионов евро. Отмечается, что бразильский клуб готов провести трансфер в обмен на переход из «Зенита» Жерсона и доплату.

«У нас все идет хорошо в переговорах. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но вариант с “Крузейро” очень выгоден для Жерсона. Он игрок, которого хотят заполучить многие бразильские клубы. Когда он вернется из отпуска, конечно, все захотят его заполучить», — приводит слова Силвы Itatiaia.

«Я поговорил с (владельцем “Крузейро”) Педриньо. Мне понравилось с ним общаться. Он очень искренний человек. Я сказал ему, что у нас есть интерес, связанный с чемпионатом мира, это очень важный момент. Я был бы очень рад увидеть своего сына на чемпионате мира. А близость к национальной команде, близость ко всем облегчают задачу. Я очень оптимистично настроен в отношении этого варианта», — добавил он.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» в июле 2025 года за 25 млн евро. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл 14 раз, на его счету один гол. Последний раз он играл за национальную команду в июне.