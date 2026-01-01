Отец и агент Жерсона рассказал о переговорах с «Крузейро»

Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Зенит» готов купить защитника «Крузейро» Жонатана Жезуса за 8 миллионов евро. Отмечается, что бразильский клуб готов провести трансфер в обмен на переход из «Зенита» Жерсона и доплату.
«У нас все идет хорошо в переговорах. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но вариант с “Крузейро” очень выгоден для Жерсона. Он игрок, которого хотят заполучить многие бразильские клубы. Когда он вернется из отпуска, конечно, все захотят его заполучить», — приводит слова Силвы Itatiaia.
«Я поговорил с (владельцем “Крузейро”) Педриньо. Мне понравилось с ним общаться. Он очень искренний человек. Я сказал ему, что у нас есть интерес, связанный с чемпионатом мира, это очень важный момент. Я был бы очень рад увидеть своего сына на чемпионате мира. А близость к национальной команде, близость ко всем облегчают задачу. Я очень оптимистично настроен в отношении этого варианта», — добавил он.
Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» в июле 2025 года за 25 млн евро. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл 14 раз, на его счету один гол. Последний раз он играл за национальную команду в июне.