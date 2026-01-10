Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Фрайбург
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.00
П2
6.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
2
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.84
П2
5.63
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.40
П2
1.75
Футбол. Италия
перерыв
Комо
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.50
П2
4.30
Футбол. Италия
перерыв
Удинезе
2
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.60
П2
14.00
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.39
П2
7.47
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
7.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро»

Полузащитник «Зенита» Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Источник: Спорт-Экспресс

«Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

28-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Он провел за россйиский клуб 15 матчей и забил два гола. Контракт футболиста был рассчитан до 2030 года.

Ранее Жерсон играл за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». На его счету 1 гол в 14 матчах в сборной Бразилии.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.