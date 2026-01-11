Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.05
П2
2.66
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.65
П2
10.00
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Дивеев о переходе в «Зенит»: «Это решение самое сложное в моей жизни»

Защитник Игорь Дивеев поблагодарил ЦСКА после перехода в «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

11 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до конца сезона-2028/29. Ранее сообщалось, что армейцы и петербуржцы договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

«Друзья, оттягивал этот момент как мог, потому что писать такие сообщения действительно тяжело. Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом. Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубки, Суперкубок, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой “бомбу” в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране!» — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

Игрок назвал переход из ЦСКА в «Зенит» самым сложным решением в своей жизни.

«Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня», — добавил он.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами защитник дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.