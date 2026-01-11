«Зенит» объявил о переходе Лусиано Гонду в ЦСКА

Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Архентинос Хуниорс». До этого выступал за «Сармьенто» и молодежную команду «Ривер Плейт». В составе сборной Аргентины принимал участие в Олимпийских играх в Париже. В текущем сезоне он сыграл за петербургский клуб 22 матча во всех турнирах и забил два гола.