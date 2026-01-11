«Зенит» объявил о переходе Лусиано Гонду в ЦСКА

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нападающий Лусиано Гонду перешел из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале «сине-бело-голубых».
Срок соглашения с 24-летним аргентинцем рассчитан до конца сезона-2029/30. За армейцев форвард будет выступать под номером 32.
Ранее в воскресенье «Зенит» объявил о переходе из ЦСКА защитника сборной России Игоря Дивеева.
Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Архентинос Хуниорс». До этого выступал за «Сармьенто» и молодежную команду «Ривер Плейт». В составе сборной Аргентины принимал участие в Олимпийских играх в Париже. В текущем сезоне он сыграл за петербургский клуб 22 матча во всех турнирах и забил два гола.