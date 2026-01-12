Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.33
П2
11.75
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Германия
13.01
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.99
П2
4.07
Футбол. Германия
13.01
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Алексей Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА

Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

Источник: Соцсети

Тренерский штаб ЦСКА пополнили итальянцы — тренер по физподготовке Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, который будет отвечать за стандарты. Они приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби.

Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005).

В 2021—2022 годах он был главным тренером ЦСКА, а летом 2024-го вернулся в клуб помощником Марко Николича (которого потом сменил Фабио Челестини).

ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».