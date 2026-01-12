Алексей Березуцкий ушел из тренерского штаба ЦСКА

Тренерский штаб ЦСКА пополнили итальянцы — тренер по физподготовке Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, который будет отвечать за стандарты. Они приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби.
Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, стал с командой шестикратным чемпионом России, завоевал семь Кубков России и Кубок УЕФА (2005).
В 2021—2022 годах он был главным тренером ЦСКА, а летом 2024-го вернулся в клуб помощником Марко Николича (которого потом сменил Фабио Челестини).
ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».