Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.90
П2
23.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
51.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
14.01
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Германия
14.01
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Иуда»: Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев пошутил над перешедшим из «Локомотива» в ЦСКА Дмитрием Бариновым, назвав футболиста Иудой.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник ЦСКА и «Локомотив» объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Сам игрок позднее призвал болельщиков железнодорожников не считать его предателем.

«Иуда», — написал Соболев под постом Баринова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), сопроводив подпись сердечком и смеющимся эмодзи.

«Сашка», — ответил на сообщение Баринов, добавив смеющийся эмодзи и смайлик с обнимающими руками.

Соболев летом 2024 года перешел из московского «Спартака» в «Зенит» и также столкнулся с критикой со стороны болельщиков «красно-белых».

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.