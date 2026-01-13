«Иуда»: Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА

Во вторник ЦСКА и «Локомотив» объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Сам игрок позднее призвал болельщиков железнодорожников не считать его предателем.
«Иуда», — написал Соболев под постом Баринова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), сопроводив подпись сердечком и смеющимся эмодзи.
«Сашка», — ответил на сообщение Баринов, добавив смеющийся эмодзи и смайлик с обнимающими руками.
Соболев летом 2024 года перешел из московского «Спартака» в «Зенит» и также столкнулся с критикой со стороны болельщиков «красно-белых».
Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.