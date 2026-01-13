«Иуда»: Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.