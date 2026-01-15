Ричмонд
Кассьерра и Вендел не присоединились к «Зениту» на сборах в Катаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вендел отсутствуют на учебно-тренировочном сборе команды в Катаре.

«Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время. Другие игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Тренер вновь подтвердил, что клуб не станет удерживать футболистов, которые хотят покинуть команду.

«Те игроки, которые хотят уйти, у которых есть желание, могут это сделать. По Кассьерре здесь тоже отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения, и для клуба они выгодные, и для самого игрока. Уйдет Матео — будем смотреть, искать еще одного форварда в пару к Соболеву», — добавил он.

В нынешнем сезоне Кассьерра провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами. На счету Вендела 1 забитый мяч и 3 голевых паса в 16 играх.