Кассьерра и Вендел не присоединились к «Зениту» на сборах в Катаре

«Те игроки, которые хотят уйти, у которых есть желание, могут это сделать. По Кассьерре здесь тоже отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения, и для клуба они выгодные, и для самого игрока. Уйдет Матео — будем смотреть, искать еще одного форварда в пару к Соболеву», — добавил он.