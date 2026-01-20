Бубнов рассказал о хронической травме перешедшего в «Зенит» Дивеева

По словам эксперта, у 26-летнего защитника имеется хроническая травма ахилла, из-за которой Дивеев пропустил половину сезона-2023/2024.
«Сейчас есть неофициальная информация у меня о том, кто внутри команды и всю подноготную знает, что касается Дивеева. Говорят, вообще у человека очень серьёзные проблемы с травматизмом. Кстати, когда медосмотр прошёл, они сказали, что у него есть проблемы со здоровьем, однако вроде у них там сейчас такая аппаратура, такие специалисты, что они типа сумеют вылечить. Но хронические травмы не вылечиваются, это ерунда», — рассказал Бубнов.
Напомним, что Дивеев стал новобранцем «сине-бело-голубых» из Санкт-Петербурга 11 января. Контракт центрдефа с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. В команде из Северной столицы футболист будет выступать под игровым номером 78.
В сезоне-2025/2026 Дивеев успел провести 16 матчей в чемпионате, где забил два гола, а также две игры в FONBET Кубке России. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в девять миллионов евро.
18 января в разговоре с каналом «Матч ТВ» ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что Дивеев довольно неплохо вливается в основной состав питерцев, не испытывая никаких проблем с адаптацией.