Бубнов рассказал о хронической травме перешедшего в «Зенит» Дивеева

«Сейчас есть неофициальная информация у меня о том, кто внутри команды и всю подноготную знает, что касается Дивеева. Говорят, вообще у человека очень серьёзные проблемы с травматизмом. Кстати, когда медосмотр прошёл, они сказали, что у него есть проблемы со здоровьем, однако вроде у них там сейчас такая аппаратура, такие специалисты, что они типа сумеют вылечить. Но хронические травмы не вылечиваются, это ерунда», — рассказал Бубнов.