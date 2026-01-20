Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
2.75
П2
1.92
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
7.90
X
3.95
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.95
П2
7.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
2
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.00
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.17
X
3.80
П2
1.57
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
7.90
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.15
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Бубнов рассказал о хронической травме перешедшего в «Зенит» Дивеева

Экс-защитник сборной СССР по футболу, тренер и обозреватель Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» высказался о состоянии новичка клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит», защитника Игоря Дивеева.

Источник: Metaratings.ru

По словам эксперта, у 26-летнего защитника имеется хроническая травма ахилла, из-за которой Дивеев пропустил половину сезона-2023/2024.

«Сейчас есть неофициальная информация у меня о том, кто внутри команды и всю подноготную знает, что касается Дивеева. Говорят, вообще у человека очень серьёзные проблемы с травматизмом. Кстати, когда медосмотр прошёл, они сказали, что у него есть проблемы со здоровьем, однако вроде у них там сейчас такая аппаратура, такие специалисты, что они типа сумеют вылечить. Но хронические травмы не вылечиваются, это ерунда», — рассказал Бубнов.

Напомним, что Дивеев стал новобранцем «сине-бело-голубых» из Санкт-Петербурга 11 января. Контракт центрдефа с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. В команде из Северной столицы футболист будет выступать под игровым номером 78.

В сезоне-2025/2026 Дивеев успел провести 16 матчей в чемпионате, где забил два гола, а также две игры в FONBET Кубке России. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в девять миллионов евро.

18 января в разговоре с каналом «Матч ТВ» ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что Дивеев довольно неплохо вливается в основной состав питерцев, не испытывая никаких проблем с адаптацией.