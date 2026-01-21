Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Тюменью»

Встреча, которая прошла в среду в закрытом режиме на базе сочинской команды, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов (4-я минута) и Начо (63) с пенальти. У гостей мячи забили Руслан Болов (32) и Артем Аношин (68).