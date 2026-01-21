Ричмонд
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Тюменью»

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Тюменью» в товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с «Тюменью» в товарищеском матче в рамках зимних сборов.

Встреча, которая прошла в среду в закрытом режиме на базе сочинской команды, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов (4-я минута) и Начо (63) с пенальти. У гостей мячи забили Руслан Болов (32) и Артем Аношин (68).

В следующем товарищеском матче «Сочи» 27 января в турецком Белеке сыграет с командой из Боснии и Герцеговины «Слога Добой».

Сочинцы, набрав 9 очков в 18 матчах, ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Тюмень» выступает во Второй лиге.