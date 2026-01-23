Ричмонд
Дегтярев назвал решенным вопрос по лимиту легионеров с 2028 года

С 2028 года команды смогут выпускать на поле одновременно не более пяти легионеров.

Источник: РБК Спорт

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил, что вопрос об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России по футболу является окончательно решенным. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на просветительском форуме «Знание. Государство».

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова министра «ТАСС».

Согласно предлагаемым Министерством спорта изменениям, с 2028 года будет действовать схема «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

В настоящее время клубы РПЛ имеют право включать в заявку на сезон до 13 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле восемь легионеров.