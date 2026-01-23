Дегтярев назвал решенным вопрос по лимиту легионеров с 2028 года

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова министра «ТАСС».