Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.18
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.14
П2
6.60
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
5.50
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
26.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.78
П2
2.19
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.82
X
4.59
П2
1.64
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.10
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.51
П2
2.75
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.82
П2
9.50
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.16
П2
3.13
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.99
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.67
П2
4.80
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.06
П2
1.91
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.29
П2
2.27
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.03
П2
1.82
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.04
П2
2.05
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.87
X
4.24
П2
1.90
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.92
П2
3.50

Футболист «Динамо» Макаров прибыл в Турцию для перехода в «Кайсериспор»

Агент полузащитника Алексей Бабырь сообщил, что вскоре футболист пройдет медосмотр.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Денис Макаров прибыл в Турцию, где должен пройти медицинский осмотр перед переходом в «Кайсериспор». Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Алексей Бабырь.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Кайсериспор» ведет переговоры с «Динамо» об аренде Макарова до лета 2026 года, стороны близки к соглашению.

«Денис прилетел в Турцию. Он должен пройти медицинский осмотр, и в случае успешного его прохождения Денис перейдет в “Кайсериспор”, — сказал Бабырь.

Макаров выступает за «Динамо» с августа 2021 года. В текущем сезоне во всех турнирах он сыграл в 12 матчах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

В начале декабря 2025 года футболист заявил, что покинет клуб, если главным тренером останется Ролан Гусев. Позже руководство «Динамо» подтвердило, что Гусев, ранее исполнявший обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина, продолжит работать с командой до конца сезона.

«Кайсериспор» занимает 16-е место в турецком чемпионате после 18 туров, набрав 15 очков.

