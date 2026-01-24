Футболист «Динамо» Макаров прибыл в Турцию для перехода в «Кайсериспор»

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Денис Макаров прибыл в Турцию, где должен пройти медицинский осмотр перед переходом в «Кайсериспор». Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Алексей Бабырь.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Кайсериспор» ведет переговоры с «Динамо» об аренде Макарова до лета 2026 года, стороны близки к соглашению.
«Денис прилетел в Турцию. Он должен пройти медицинский осмотр, и в случае успешного его прохождения Денис перейдет в “Кайсериспор”, — сказал Бабырь.
Макаров выступает за «Динамо» с августа 2021 года. В текущем сезоне во всех турнирах он сыграл в 12 матчах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.
В начале декабря 2025 года футболист заявил, что покинет клуб, если главным тренером останется Ролан Гусев. Позже руководство «Динамо» подтвердило, что Гусев, ранее исполнявший обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина, продолжит работать с командой до конца сезона.
«Кайсериспор» занимает 16-е место в турецком чемпионате после 18 туров, набрав 15 очков.