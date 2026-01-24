Пименов о сборе фанатов «Крыльев»: это показывает, что для региона команда знаковая

Бывший заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался об инициативе болельщиков самарской команды по оплате долгов клуба.
В начале декабря 2025 года судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании долга в отношении «Крыльев Советов», который на тот момент превышал 928 млн рублей. Клуб должен рассчитаться с дочерней компанией «Ростеха».
«Это показывает, что для региона эта команда знаковая и болельщики любят “Крылья Советов” вне зависимости от результата! Это футбольный регион с красивым стадионом!» — сказал Пименов Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что болельщики «Крыльев Советов» начали собирать деньги на погашение долгов клуба.
Фанаты формируют квитанции на «Госуслугах» и оплачивают долг по частям. Всего они собрали чуть больше 20 тысяч рублей. Клубу осталось найти 512 млн рублей до 5 февраля, чтобы его не признали банкротом.