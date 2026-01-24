Пименов о сборе фанатов «Крыльев»: это показывает, что для региона команда знаковая

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
1
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.85
П2
6.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.80
П2
2.25
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Брайтон
1
Все коэффициенты
П1
6.60
X
3.75
П2
1.61
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
8.50
П2
29.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.40
П2
13.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
1
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
25.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.55
П2
4.92
Футбол. Германия
перерыв
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
2.90
П2
1.97
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.45
П2
1.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.54
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.96
X
4.08
П2
1.88
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.05
П2
2.02
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.87
X
4.26
П2
1.88
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.93
П2
3.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Пименов о сборе фанатов «Крыльев»: это показывает, что для региона команда знаковая

Бывший заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался об инициативе болельщиков самарской команды по оплате долгов клуба.

Источник: Metaratings.ru

Бывший заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался об инициативе болельщиков самарской команды по оплате долгов клуба.

В начале декабря 2025 года судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании долга в отношении «Крыльев Советов», который на тот момент превышал 928 млн рублей. Клуб должен рассчитаться с дочерней компанией «Ростеха».

«Это показывает, что для региона эта команда знаковая и болельщики любят “Крылья Советов” вне зависимости от результата! Это футбольный регион с красивым стадионом!» — сказал Пименов Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что болельщики «Крыльев Советов» начали собирать деньги на погашение долгов клуба.

Фанаты формируют квитанции на «Госуслугах» и оплачивают долг по частям. Всего они собрали чуть больше 20 тысяч рублей. Клубу осталось найти 512 млн рублей до 5 февраля, чтобы его не признали банкротом.