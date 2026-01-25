Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Сельта
0
П1
2.05
X
3.10
П2
4.80
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
П1
2.87
X
3.05
П2
2.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
П1
2.50
X
3.45
П2
2.92
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
П1
2.85
X
3.06
П2
2.84
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

ЦСКА ведет переговоры с «Партизаном» по трансферу Симича, пишут СМИ

Sportal: ЦСКА предложил «Партизану» 6,5 миллиона евро за футболиста Симича.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА ведет переговоры с белградским «Партизаном» по поводу трансфера сербского футболиста Николы Симича, сообщает Sportal.

По информации источника, армейцы предложили за защитника 6,5 миллиона евро. Отмечается, что в «Партизане» считают 18-летнего футболиста одним из самых ценных активов клуба и не намерены расставаться с ним за сумму менее 15 миллионов евро. Подчеркивается, что ранее «черно-белые» отклоняли предложение неназванного клуба из Английской премьер-лиги (АПЛ) в размере 8 миллионов и запрос от итальянского «Торино» на 4,5 млн.

Отмечается, что сам игрок также не заинтересован в переезде в чемпионат России из-за отстранения команд от еврокубков.

Также сообщается, что ЦСКА заинтересован в приобретении 20-летнего защитника сборной Черногории и «Партизана» Милана Рогановича, трансферная стоимость которого, по версии Transfermarkt, оценивается в 3 миллиона евро. Отмечается, что «красно-синие» пока не направляли предложений в Белград касательно этого трансфера.