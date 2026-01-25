ЦСКА ведет переговоры с «Партизаном» по трансферу Симича, пишут СМИ

По информации источника, армейцы предложили за защитника 6,5 миллиона евро. Отмечается, что в «Партизане» считают 18-летнего футболиста одним из самых ценных активов клуба и не намерены расставаться с ним за сумму менее 15 миллионов евро. Подчеркивается, что ранее «черно-белые» отклоняли предложение неназванного клуба из Английской премьер-лиги (АПЛ) в размере 8 миллионов и запрос от итальянского «Торино» на 4,5 млн.