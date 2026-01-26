Каряка: Карпин может работать в «Реале Сосьедад»

Бывший полузащитник «Бенфики» и «Крыльев Советов» Андрей Каряка в разговоре с Metaratings.ru выразил уверенность в том, что тренер Валерий Карпин способен возглавить «Реал Сосьедад».
«Почему нет? Он ведь работал за границей. Я не думаю, что это та ситуация, с которой он бы не справился. Если у руководства “Реала Сосьедад” есть желание разговаривать с Карпиным на эту тему, то они спокойно могут это сделать. А он уже будет принимать решение», — сказал Каряка.
56-летний Карпин ранее посетил матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» (2:1). Главный тренер сборной России не исключил, что когда-нибудь будет работать в клубе из Сан-Себастьяна.
Карпин играл за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996-й, а также с 2002 по 2005 год. В активе россиянина 194 матча и 37 голов за команду.