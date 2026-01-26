Ричмонд
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
П1
3.10
X
2.93
П2
2.69
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
П1
2.57
X
3.24
П2
3.05
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
П1
2.27
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
Каряка: Карпин может работать в «Реале Сосьедад»

Бывший полузащитник «Бенфики» и «Крыльев Советов» Андрей Каряка в разговоре с Metaratings.ru выразил уверенность в том, что тренер Валерий Карпин способен возглавить «Реал Сосьедад».

Бывший полузащитник «Бенфики» и «Крыльев Советов» Андрей Каряка в разговоре с Metaratings.ru выразил уверенность в том, что тренер Валерий Карпин способен возглавить «Реал Сосьедад».

«Почему нет? Он ведь работал за границей. Я не думаю, что это та ситуация, с которой он бы не справился. Если у руководства “Реала Сосьедад” есть желание разговаривать с Карпиным на эту тему, то они спокойно могут это сделать. А он уже будет принимать решение», — сказал Каряка.

56-летний Карпин ранее посетил матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» (2:1). Главный тренер сборной России не исключил, что когда-нибудь будет работать в клубе из Сан-Себастьяна.

Карпин играл за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996-й, а также с 2002 по 2005 год. В активе россиянина 194 матча и 37 голов за команду.

