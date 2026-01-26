Липко: в нынешнем «Спартаке» нужны скорость и молодёжь, Саусь усилит команду

— По игре Саусь выделялся, как и Петров. Думаю, Талалаев найдёт ему замену. Когда выпадает один игрок — это ничего страшного, а если группа игроков — тогда да. Если бы не было замены Саусю, то его бы не продали, даже за такие деньги, — сказал Липко.