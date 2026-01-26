Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.93
П2
2.69
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.24
П2
3.05
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Липко: в нынешнем «Спартаке» нужны скорость и молодёжь, Саусь усилит команду

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Липко в интервью Metaratings.ru высказался о переходе хавбека Владислава Сауся к «красно-белым» и рассказал, как этот переход скажется на игре «Балтики».

Источник: Metaratings.ru

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Липко в интервью Metaratings.ru высказался о переходе хавбека Владислава Сауся к «красно-белым» и рассказал, как этот переход скажется на игре «Балтики».

— Сможет ли Саусь усилить нынешний «Спартак»?

— Сможет, парень молодой, мобильный, всю бровку закрывает. В нынешнем «Спартаке» нужны скорости, нужны молодые ребята, которые реально могут работать все 90 минут. Он усилит «Спартак».

— Переход сильно скажется на игре «Балтики»?

— По игре Саусь выделялся, как и Петров. Думаю, Талалаев найдёт ему замену. Когда выпадает один игрок — это ничего страшного, а если группа игроков — тогда да. Если бы не было замены Саусю, то его бы не продали, даже за такие деньги, — сказал Липко.

26 января «Спартак» официально объявил о трансфере Сауся, контракт с россиянином подписан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 млн евро.

22-летний Саусь выступал за «Балтику» с 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 19 встреч в Российской Премьер-Лиге и FONBET Кубке России, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.