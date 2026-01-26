Липко: в нынешнем «Спартаке» нужны скорость и молодёжь, Саусь усилит команду

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Липко в интервью Metaratings.ru высказался о переходе хавбека Владислава Сауся к «красно-белым» и рассказал, как этот переход скажется на игре «Балтики».
— Сможет ли Саусь усилить нынешний «Спартак»?
— Сможет, парень молодой, мобильный, всю бровку закрывает. В нынешнем «Спартаке» нужны скорости, нужны молодые ребята, которые реально могут работать все 90 минут. Он усилит «Спартак».
— Переход сильно скажется на игре «Балтики»?
— По игре Саусь выделялся, как и Петров. Думаю, Талалаев найдёт ему замену. Когда выпадает один игрок — это ничего страшного, а если группа игроков — тогда да. Если бы не было замены Саусю, то его бы не продали, даже за такие деньги, — сказал Липко.
26 января «Спартак» официально объявил о трансфере Сауся, контракт с россиянином подписан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 млн евро.
22-летний Саусь выступал за «Балтику» с 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 19 встреч в Российской Премьер-Лиге и FONBET Кубке России, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.