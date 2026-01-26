«Динамо» по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» в серии пенальти проиграл китайскому «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе китайской команды отличился Матеус Жусса (29-я минута). У «Динамо» голом отметился Хуан Касерес (39).В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Чэнду» — 4:3.
Ранее «Динамо» переиграло китайский «Шанхай Шэньхуа» (2:2, 5:3 — пенальти).
«Динамо» ушло на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. В первом туре после перерыва команда Ролана Гусева примет 1 марта самарские «Крылья Советов». «Чэнду Жунчэн» по итогам прошедшего сезона чемпионата Китая занял третье место в таблице.