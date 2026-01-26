Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.93
П2
2.69
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.24
П2
3.05
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Динамо» по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче

«Динамо» по пенальти проиграло китайскому «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» в серии пенальти проиграл китайскому «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе китайской команды отличился Матеус Жусса (29-я минута). У «Динамо» голом отметился Хуан Касерес (39).В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Чэнду» — 4:3.

Ранее «Динамо» переиграло китайский «Шанхай Шэньхуа» (2:2, 5:3 — пенальти).

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. В первом туре после перерыва команда Ролана Гусева примет 1 марта самарские «Крылья Советов». «Чэнду Жунчэн» по итогам прошедшего сезона чемпионата Китая занял третье место в таблице.