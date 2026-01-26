Ричмонд
Нападающий «Рубина» перешел в итальянский клуб «Бари»

Нападающий «Рубина» Марвин Чуни перешел в итальянский клуб «Бари» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

Источник: Getty Images

Напомним, перед стартом действующего сезона Чуни перешел из «Рубина» в «Сампдорию» на правах аренды.

Марвин Чуни является воспитанником мюнхенской «Баварии». В «Рубин» форвард перешел из итальянского «Фрозиноне» в сентябре 2024 года.