Нападающий «Рубина» перешел в итальянский клуб «Бари»

Напомним, перед стартом действующего сезона Чуни перешел из «Рубина» в «Сампдорию» на правах аренды.
Марвин Чуни является воспитанником мюнхенской «Баварии». В «Рубин» форвард перешел из итальянского «Фрозиноне» в сентябре 2024 года.
Нападающий «Рубина» Марвин Чуни перешел в итальянский клуб «Бари» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.
Напомним, перед стартом действующего сезона Чуни перешел из «Рубина» в «Сампдорию» на правах аренды.
Марвин Чуни является воспитанником мюнхенской «Баварии». В «Рубин» форвард перешел из итальянского «Фрозиноне» в сентябре 2024 года.