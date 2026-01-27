Ричмонд
«Врагов много появляется»: Романцев о ситуации вокруг «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев в эфире программы «Спартак Шоу» призвал болельщиков команды объединиться вокруг клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Мнения болельщиков по Карседо разделились? Ну не надо делиться, очень хотелось, чтобы мы все объединились. Вот эта разношерстность, вот этой разношерстности только враги наши радуются, а врагов у нас очень много с каждым годом появляется, все больше и больше», — сказал Романцев.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.