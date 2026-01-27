«Врагов много появляется»: Романцев о ситуации вокруг «Спартака»

«Мнения болельщиков по Карседо разделились? Ну не надо делиться, очень хотелось, чтобы мы все объединились. Вот эта разношерстность, вот этой разношерстности только враги наши радуются, а врагов у нас очень много с каждым годом появляется, все больше и больше», — сказал Романцев.