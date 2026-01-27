Ричмонд
Романцев: Игнатьев был истинным рыцарем футбола

Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни.

Источник: ФК «Спартак»

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев был истинным рыцарем футбола, его совестью и честью. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев.

Игнатьев умер на 86-м году жизни. В 1994—1996 годах он входил в тренерский штаб Романцева в национальной команде.

«Это большое горе и для меня лично, и для всех, кто любил и любит футбол. Борис Петрович был истинным рыцарем футбола, его совестью и честью, светлая ему память, — сказал Романцев. — Он воспитал огромное количество талантливейших футболистов, которые потом защищали честь страны, ими гордились в Европе. Мне трудно говорить долго на эту тему, после ухода Никиты Павловича Симоняна это большая потеря».

Игнатьев был главным тренером сборной России в 1996—1998 годах, входил в тренерский штаб национальной команды с 1992 по 1996 год, возглавлял юношескую и олимпийскую сборную СССР.

Лучший бомбардир в истории «Спартака», олимпийский чемпион Никита Симонян скончался на 100-м году жизни 23 ноября 2025 года.