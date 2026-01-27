Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.66
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.79
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Семин считает, что тренер Игнатьев многое сделал для российского футбола

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев многое сделал для развития российского футбола, воспитав огромное количество молодых игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший наставник сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

Игнатьев умер на 86-м году жизни.

«Это большая потеря для всех нас. Борис Петрович был человеком резким по своему характеру, честным и справедливым по отношению людям. Большие соболезнования от его друзей и меня лично», — сказал Семин.

«Он был фигурой огромного масштаба, многое сделал для российского футбола. Он был номером один в юношеских командах. Громадное количество игроков прошло через него, столько людей никто не воспитывал», — добавил собеседник агентства.

Игнатьев был главным тренером сборной России в 1996—1998 годах, входил в тренерский штаб национальной команды с 1992 по 1996 год, возглавлял юношескую и олимпийскую сборную СССР.