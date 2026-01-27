Карпин назвал Игнатьева добрейшей души человеком

«Под руководством Бориса Петровича Игнатьева я тренировался в национальной сборной, — сказал Карпин. — Это большая потеря для российского футбола и для всех нас. Ушел добрейшей души человек, который всегда был готов помочь. К нему можно было обратиться с чем угодно. Еще одна тяжелая потеря для нас вслед за Никитой Павловичем Симоняном».