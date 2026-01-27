Карпин назвал Игнатьева добрейшей души человеком

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФСФР Борис Игнатьев был человеком добрейшей души, готовым всегда прийти на помощь. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
Игнатьев умер на 86-м году жизни.
«Под руководством Бориса Петровича Игнатьева я тренировался в национальной сборной, — сказал Карпин. — Это большая потеря для российского футбола и для всех нас. Ушел добрейшей души человек, который всегда был готов помочь. К нему можно было обратиться с чем угодно. Еще одна тяжелая потеря для нас вслед за Никитой Павловичем Симоняном».
Игнатьев был главным тренером сборной России в 1996—1998 годах, входил в тренерский штаб национальной команды с 1992 по 1996 год, возглавлял юношескую и олимпийскую сборную СССР.