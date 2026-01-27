Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.75
П2
2.08
Футбол. Германия
перерыв
Вердер
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
4.90
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.57
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.46
П2
9.00

Футболист «Спартака» перестал играть из-за депрессии

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников перестал играть из-за депрессии, вызванной трагедией в личной жизни. О трудностях футболиста с ментальным здоровьем в своем Telegram-канале сообщает журналист Грант Гетадарян.

Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2025/2026 Самошников провел пять матчей в составе красно-белых, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В последний раз он выходил на поле 25 октября в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», в котором спартаковцы одержали победу со счетом 1:0.

Ранее 27 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что футболист покинул сбор команды в ОАЭ и отправился в Москву. Агент игрока Алексей Бабырь заявил, что у Самошникова было выявлено повреждение, из-за которого он вернется к тренировкам с командой через неделю.

Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» летом 2025 года. Красно-белые приобрели защитника за 3,7 миллиона евро.