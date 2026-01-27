Футболист «Спартака» перестал играть из-за депрессии

В сезоне-2025/2026 Самошников провел пять матчей в составе красно-белых, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В последний раз он выходил на поле 25 октября в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», в котором спартаковцы одержали победу со счетом 1:0.