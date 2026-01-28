Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
20.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.58
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.41
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.25
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.40
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.26
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.74
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.69
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.25
П2
1.69
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.52
X
3.84
П2
1.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.63
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.34
П2
5.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
5.05
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Быстров о Соболеве: «Для него замечательно, что он один центрфорвард в команде, но для “Зенита” это не очень»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о перспективах нападающего Александра Соболева в команде из Санкт-Петербурга.

Источник: Спорт-Экспресс

«Для Соболева замечательно, что он сейчас один центральный форвард в команде, но для клуба — не очень. Он не усилил команду за все время, проведенное в клубе. Но посмотрим, как он подготовится к весне. Сейчас все и будет видно. Как раз у него нет конкуренции: играет, набирает форму. Забил каким-то там пленникам сейчас в первом матче. Хорошо, но это не показатель чемпионата России. У Соболева не было травм, он здоровый футболист. Что ему может мешать забивать? Только он сам себе. Если он не воспользуется этим шансом сейчас, то двери в “Зенит” ему будут закрыты. Нападающий в таком клубе должен забивать голы, без них он не нужен», — сказал Быстров «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.