Быстров о Соболеве: «Для него замечательно, что он один центрфорвард в команде, но для “Зенита” это не очень»

«Для Соболева замечательно, что он сейчас один центральный форвард в команде, но для клуба — не очень. Он не усилил команду за все время, проведенное в клубе. Но посмотрим, как он подготовится к весне. Сейчас все и будет видно. Как раз у него нет конкуренции: играет, набирает форму. Забил каким-то там пленникам сейчас в первом матче. Хорошо, но это не показатель чемпионата России. У Соболева не было травм, он здоровый футболист. Что ему может мешать забивать? Только он сам себе. Если он не воспользуется этим шансом сейчас, то двери в “Зенит” ему будут закрыты. Нападающий в таком клубе должен забивать голы, без них он не нужен», — сказал Быстров «СЭ».