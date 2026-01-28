Футболист Джон Джон перешел в «Зенит»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Полузащитник бразильского футбольного клуба «Ред Булл Брагантино» Джон Джон перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Контракт бразильского игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2030/31.
Джону 23 года, он выступал за «Ред Булл Брагантино» с 2024 года, ранее играл в бразильском «Палмейрасе». Всего за «Ред Булл Брагантино» бразилец провел 76 матчей, забив 20 голов и отдав 14 передач.
После первой части сезона Мир — Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 39 очков в 18 играх и занимает 2-е место в турнирной таблице.