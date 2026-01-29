«Зенит» предложил «Трабзонспору» 14,5 млн евро за форварда Фелипе Аугусто

Фелипе Аугусто выступает за «бордово-синих» с июля 2025 года, его действующий контракт с турецким клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 форвард сыграл в 18 матчах чемпионата Турции, где забил девять мячей. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аугусто в шесть миллионов евро.