«Зенит» предложил «Трабзонспору» 14,5 млн евро за форварда Фелипе Аугусто

По данным источника, руководство «сине-бело-голубых» предложило за 21-летнего форварда сумму в десять миллионов евро. Кроме того, «Трабзонспор» получит 15% от последующей перепродажи бразильца, а бонус самому Аугусто составит 4,5 миллиона евро.
28 января издание HaberTS сообщило, что «черноморские штормы» сочли предыдущее предложение по покупке Аугусто слишком маленьким и отказали петербуржцам.
Фелипе Аугусто выступает за «бордово-синих» с июля 2025 года, его действующий контракт с турецким клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 форвард сыграл в 18 матчах чемпионата Турции, где забил девять мячей. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аугусто в шесть миллионов евро.