Трансфер в «Зенит» сломал карьеру талантливого защитника: теперь он хочет уйти

Год назад «Зенит» впервые с 2018-го не стал чемпионом и сейчас снова идет в таблице позади «Краснодара» — впрочем, отрыв не так уж велик, всего три очка. А по стоимости состава «Зенит» — сильнейший в РПЛ, по данным Transfermarkt. К тому же вот-вот потратит еще около 20 миллионов евро на бразильца Джона Джона.
Практически каждое трансферное окно команда усиливается мощными исполнителями, создавая внутри себя сильную конкуренцию. В таких условиях нередко страдают проспекты, невыдерживающие соперничество. В нынешнем составе среди подобных футболистов можно выделить Юрия Горшкова, Арсена Адамова и еще нескольких.
Один из самых ярких примеров таких игроков — защитник Страхиня Эракович, приходивший в клуб в качестве большого сербского таланта. Сейчас он не проходит в стартовый состав и думает о возвращении на родину.
До «Зенита» его называли преемником Видича
Эракович закрепился в основе «Црвены Звезды» в 19 лет, а до этого получал опыт взрослого футбола в аренде в «Графичаре» во втором сербском дивизионе. Страхиня восхищал универсальностью — закрывал не только привычный центр обороны, но и оба фланга. К тому же выделялся физическими данными и хорошим пасом.
Вскоре юношу пригласили и во взрослую сборную Сербии. В июне 2022-го 21-летний Эракович дебютировал в Лиги наций против Норвегии (0:1), быстро закрепился в обойме и осенью 2022-го даже поехал на чемпионат мира в Катаре, где оказался единственным представителем сербской лиги в составе сборной. Правда, не сыграл на ЧМ ни минуты, а Сербия провалилась — с одним очком финишировала последней в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.
Зато в «Звезде» у защитника все складывалось удачно. Одним из самых важных тренеров в его карьере оказался экс-коуч «Спартака» Деян Станкович. Серб работал в «Црвене» с декабря 2019-го по август 2022-го: в это время Страхиня превратился в незаменимого игрока, а в сентябре 2021-го 20-летний защитник даже стал самым молодым капитаном в истории клуба в еврокубках — вышел с повязкой на матч Лиги Европы против «Лудогорца» (1:0).
Стремительный рост породил сравнения Эраковича с самым заметным сербским защитником последних лет — Неманьей Видичем. Футболиста сопоставляли с легендой не только на родине, но и в других странах — например, так его описала итальянская газета Corriere dello Sport.
Самому футболисту подобное внимание было приятно: «Сравнения с Видичем производят на меня большое впечатление. Это игрок оставил огромный след в таком великом клубе как “Манчестер Юнайтед”. Я бы очень хотел достичь того же уровня. Мы оба выросли в “Црвене Звезде”: надеюсь, что, как и он, я построю блестящую карьеру за границей. Видич — сербский футболист, которым я восхищаюсь».
Ожидаемо, что за новым Видичем охотились и европейские гранды — причем первые инсайды о заинтересованности появились еще до дебюта в основе «Звезды». В 2018-м сербский Telegraph сообщал о возможном переходе 17-летнего защитника в «Тоттенхэм», эту информацию подтверждал агент Зоран Стоянович: «Есть интерес. Думаю разумнее будет подождать, пока юноша станет основным в первой команде “Црвены”. Тогда мы сможем установить за него большую цену».
SportBlic писало о возможном переходе Эраковича в «Манчестер Юнайтед» или мадридский «Атлетико». Летом 2023-го защитник действительно покинул родную «Црвену» — «Зенит» заплатил за него восемь миллионов евро.
Выпал из основы и может уйти уже зимой
Даже переход в РПЛ вызывал аналогии с Видичем — в июле 2004-го Неманья присоединился к «Спартаку» и был даже на год старше Эраковича (23 и 22 года соответственно). Причем Страхиня тоже мог оказаться в Москве — изначально на него претендовал «Спартак». Сообщалось, что клубы согласовали трансфер за семь миллионов евро, а игрок готов вот-вот подпишет контракт.
Игрока неожиданно перехватил «Зенит». Петербуржцы воспользовались правом приоритетной покупки, а сам Эракович утверждал, что услышал об интересе «Спартака» уже после того, как получил оффер петербуржцев.
Повторить путь кумира у Страхини, видимо, не получится не только из-за сорвавшегося перехода в «Спартак». В нынешнем сезоне он выпал из основного состава «Зенита» и уже рассматривает возвращение в Сербию.
При этом стартовал Эракович хорошо: в сезоне-23/24 отмотал 37 матчей во всех турнирах, закрепившись в центре обороны с Нуралы Алипом. В том розыгрыше Страхиня стал вторым в клубе по игровому времени во всех турнирах — больше на поле провел только Вильмар Барриос. Даже вратари сменялись чаще центрдефа «Зенита».
Также он оказался вторым после Барриоса по количеству отборов (47) и перехватов (27) и лучшим по выносам (63) за сезон РПЛ. Страхиня заслуженно выходил в основе и впечатлял не только оборонительными скиллами, но и грамотной работой с мячом. Центральный защитник «Зенита» оказался третьим в команде по количеству точных длинных передач (93).
К тому же молодой защитник все еще имел потенциал для развития и за несколько лет мог стать еще сильнее.
«Ему всего 22 года — это такой возраст, когда игрок еще должен расти, если, конечно, он будет работать с желанием. Сейчас видна его самоотдача. Надо признать, у Эраковича не все получается — сербский защитник еще не достиг пика. Но, думаю, это хорошее приобретение для “Зенита”: он молод, у него есть все данные, чтобы прогрессировать», — анализировал бывший игрок и тренер петербуржцев Вячеслав Булавин.
Следующий сезон Страхиня провел на сопоставимом уровне, но уже играл реже — провел почти на тысячу минут меньше. В команде по игровому времени он оказался уже восьмым, а его вторую строчку занял другой центрбек — Нино, который появился в команде зимой 2024-го и сразу же забетонировал место в старте.
Нынешний сезон — кошмар для серба. Эракович — уже 11-й по игровому времени, причем его опередило сразу три центральных защитника: Нино, Алип и Ваня Дркушич. А если брать только чемпионат России, то Страхиня — уже 14-й: незаменимым игроком он остается только в Кубке России. Кстати, Сергей Семак на старте сезона называл серба оптимальным партнером для Нино, однако подтверждал, что Страхиня находится в плохой форме.
Слабые кондиции защитника заметны — Эракович выглядит намного хуже, чем в предыдущие два года. Показатель отборов в среднем за 90 минут в РПЛ рухнул до 1,1, перехватов — до 0,8. При этом даже в прошлом сезоне цифры выглядели намного лучше — 2,1 и 1,3 соответственно. Причем тяжело Страхиня выглядит на протяжении нескольких месяцев.
«Возникают серьезные вопросы к центральным защитникам “Зенита”. Дркушич и Эракович не убедили. Какие ошибки… Тяжеловатые, проигрывают борьбу, нарушают правила. Думаю, против быстрых футболистов “Локомотива” и ЦСКА им будет совсем тяжело», — критиковал Геннадий Орлов после шестого тура.
На фоне личного спада сокращение игрового времени выглядит справедливо. Тем более некоторые проблемы у Эраковича проглядывались еще во время успешного первого сезона — тогда вскрылась слабость серба в единоборствах: выигрывал чуть больше половины борьбы, тогда как у того же Алипа этот показатель превосходил 70%.
Из-за уменьшения игрового времени появилось множество инсайдов о возможном уходе серба из клуба — тем более этой зимой в «Зените» появился еще один центральный защитник Игорь Дивеев. По информации журналиста Ивана Карпова, Эракович недоволен игровым временем и решением Семака доверять другим защитникам.
Как сообщает Карпов, «Црвена Звезда» уже начала переговоры с «Зенитом» о возвращении воспитанника. Сербы предлагают полугодовую аренду за один миллион евро с обязательным правом выкупа еще за пять. Переговоры подтвердили и другие источники. К тому же в Белграде Страхиню ждет хорошо знакомый Станкович, который возглавил «Црвену» после ухода из «Спартака».
Возвращение в родной клуб вряд ли вписывалось в планы карьеры молодого защитника — еще несколько лет назад он размышлял над тем, чтобы повторить великую европейскую карьеру Видича, но теперь страдает из-за недостатка игрового времени в России.
Артемий Кутейников