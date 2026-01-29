Трансфер в «Зенит» сломал карьеру талантливого защитника: теперь он хочет уйти

«Ему всего 22 года — это такой возраст, когда игрок еще должен расти, если, конечно, он будет работать с желанием. Сейчас видна его самоотдача. Надо признать, у Эраковича не все получается — сербский защитник еще не достиг пика. Но, думаю, это хорошее приобретение для “Зенита”: он молод, у него есть все данные, чтобы прогрессировать», — анализировал бывший игрок и тренер петербуржцев Вячеслав Булавин.