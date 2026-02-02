Нападающий «Балтики» Никитин арендован «Сибирью» до конца сезона-2025/2026

19-летний Никитин является воспитанником резерва «моряков», выступая преимущественно за фарм-клуб «Балтики» в дивизионе «Б» Второй лиги. При этом нападающий провёл за основу одну игру в РПЛ и три матча в FONBET Кубке России, где не отметился результативными действиями.