Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.27
П2
2.05
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.55
П2
4.80
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.91
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Нападающий «Балтики» Никитин арендован «Сибирью» до конца сезона-2025/2026

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» официально объявила о переходе на правах аренды до конца сезона-2025/2026 форварда Дмитрия Никитина в «Сибирь» из дивизиона «А» LEON-Второй лиги.

Источник: Metaratings.ru

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» официально объявила о переходе на правах аренды до конца сезона-2025/2026 форварда Дмитрия Никитина в «Сибирь» из дивизиона «А» LEON-Второй лиги.

19-летний Никитин является воспитанником резерва «моряков», выступая преимущественно за фарм-клуб «Балтики» в дивизионе «Б» Второй лиги. При этом нападающий провёл за основу одну игру в РПЛ и три матча в FONBET Кубке России, где не отметился результативными действиями.

В составе «двойки» Никитин сыграл 16 матчей во Второй лиге, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в сто тысяч евро.