Нападающий «Балтики» Никитин арендован «Сибирью» до конца сезона-2025/2026

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» официально объявила о переходе на правах аренды до конца сезона-2025/2026 форварда Дмитрия Никитина в «Сибирь» из дивизиона «А» LEON-Второй лиги.
19-летний Никитин является воспитанником резерва «моряков», выступая преимущественно за фарм-клуб «Балтики» в дивизионе «Б» Второй лиги. При этом нападающий провёл за основу одну игру в РПЛ и три матча в FONBET Кубке России, где не отметился результативными действиями.
В составе «двойки» Никитин сыграл 16 матчей во Второй лиге, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в сто тысяч евро.