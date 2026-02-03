ЦСКА зарубился с «Краснодаром» — с тремя удалениями, четырьмя голами и победой по пенальти

Лусиано в целом впечатлил своей активностью и отличным движением. Он не только был на острие, но и смещался в полуфланги или опускался чуть глубже, чтобы участвовать в розыгрыше мяча или освобождать зоны для включений Глебова и Кругового. Даже удар Виктора Са в собственной штрафной на себя принял аргентинский новичок, однако соперник с отскока пробил еще раз, и Торопу пришлось спасать свою команду. Фактически это был единственный за первые 45 минут шанс «Краснодара» забить. Вместе с тем пропустить чемпионы могли больше двух мячей. Особо стоит отметить сейв Агкацева после выстрела Баринова. Кроме того, «быкам» еще и пришлось проводить вынужденную — и предусмотренную регламентом — замену. Жубал после второго гола схватил еще одну желтую карточку, и вместо него вышел Диогу Коста. Он, как оказалось, получил во вторник максимальную в своей команде нагрузку среди полевых игроков, так как на второй тайм черно-зеленые полностью поменяли состав.