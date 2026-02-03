ЦСКА зарубился с «Краснодаром» — с тремя удалениями, четырьмя голами и победой по пенальти

03 февр 19:15 ЦСКА — Краснодар 2:2.
До возобновления чемпионата России меньше месяца, и с каждым новым контрольным матчем составы команд становятся все более близкими к оптимальным. У ЦСКА в первом туре Winline Зимнего кубка РПЛ в старте наконец-то одновременно появились Обляков, Кисляк и Баринов. У «Краснодара» с первых минут вышел Дуглас Аугусто. А корректировки, которые внесли Мурад Мусаев и Фабио Челестини, можно назвать точечными. Мукаилов на острие атаки «быков» — вынужденная мера в связи с восстановлением Кордобы после травмы.
Так что единственный полноценный сюрприз — ставка на 19-летнего защитника армейской молодежки Данилова. Кирилл уже играл зимой за главную команду против «Акрона» и самаркандского «Динамо», выходя в той версии состава, что появлялась во вторых таймах. Во вторник он действовал в паре с Жоао Виктором, а Мойзес сместился на профильный для себя левый фланг. В этом, кстати, можно усмотреть намек на грядущий трансфер из «Спортинга» Матеуса Рейса. Впрочем, это лишь размышления, которые на данный момент не имеют практического значения.
Вероятность угадать — примерно такая же, как содержание игры на сборах. Полной информации об уровне нагрузок и тактических задачах никто не раскроет, поэтому возможны неожиданности. Так, «Краснодар» в предыдущей встрече с казахстанским «Елимаем» держал очень приличный для зимы темп, однако в дебюте вторничного матча не успевал за скоростными атаками ЦСКА. Армейцы делали все настолько слаженно и быстро, словно против самаркандского «Динамо» у них выходила другая команда. Но, опять же, на сборах это совершенно нормально.
С интервалом в пару минут Круговой чуть-чуть не дотянулся до подачи Кисляка к площади ворот и потом немного отпустил мяч, имея возможность выйти один на один. А логичным продолжением стал первый армейский гол Лусиано Гонду.
Аргентинец, который после ухода Алеррандро взял себе освободившийся девятый номер, показал, что забивать после угловых в ЦСКА умеют не только центральные защитники. Плюс, форвард сыграл важную роль во второй результативной атаке, снабдив мячом Глебова, и уже тот пасом шведкой вывел к воротам наигравшего на гол Кругового.
Лусиано в целом впечатлил своей активностью и отличным движением. Он не только был на острие, но и смещался в полуфланги или опускался чуть глубже, чтобы участвовать в розыгрыше мяча или освобождать зоны для включений Глебова и Кругового. Даже удар Виктора Са в собственной штрафной на себя принял аргентинский новичок, однако соперник с отскока пробил еще раз, и Торопу пришлось спасать свою команду. Фактически это был единственный за первые 45 минут шанс «Краснодара» забить. Вместе с тем пропустить чемпионы могли больше двух мячей. Особо стоит отметить сейв Агкацева после выстрела Баринова. Кроме того, «быкам» еще и пришлось проводить вынужденную — и предусмотренную регламентом — замену. Жубал после второго гола схватил еще одну желтую карточку, и вместо него вышел Диогу Коста. Он, как оказалось, получил во вторник максимальную в своей команде нагрузку среди полевых игроков, так как на второй тайм черно-зеленые полностью поменяли состав.
Как минимум за счет свежести «Краснодар» сначала подравнял игру, а потом стал все чаще угрожать воротам. В итоге в атаке, где отлично проявили себя 17-летний Гусейнов и Пальцев, два удара из центра штрафной нанес Кривцов. Первый пришелся в Жоао Виктора, второй остановил Тороп, однако под отскок эффектно подстроился Кобнан Дэвид. ЦСКА, впрочем, не поплыл и оперативно мог восстановить статус-кво благодаря действиям Гонду. Казалось, он сделал для Баринова все, однако Агкацев отбил мяч ногой.
Градус игры пошел вверх, что вылилось в слишком эмоциональную реакцию Мойзеса на фол Густаво в центре поля. Локальная стычка переросла в коллективное выяснение отношений недалеко от скамеек, удаление Мойзеса без права замены за агрессивное поведение и дискуссию Челестини и Мусаева. «Быкам» же позволили поменять Садчикова, который грубым подкатом на бровке наиграл на второе предупреждение.
У ЦСКА же, который не только остался в меньшинстве, но и поменял состав, игра в атаке исчезла, как явление. Соответственно, давление «быков» закончилось попаданием Кобнана Дэвида в перекладину и добиванием Гусейнова. А если бы не крутое спасение Торопа, все закончилось бы за 90 минут.
Но, пожалуй, ничья получилась логичной, и эмоциональный футбол гармонично дополнила серия пенальти. Ее Тороп открыл, остановив удар Козлова. Корякин был близок к ответному сейву, но всякий раз не хватало совсем немного. Ну, а точку — или, скорее, победный восклицательный знак — поставил пославший мяч по центру Тамерлан Мусаев. Упустив перевес в два мяча, ЦСКА все же взял свое.