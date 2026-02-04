Мусаев о «Краснодаре»: «Матчи с ЦСКА приобретают принципиальный характер. Интересно играть, как всегда много эмоций»

Матч Winline Зимнего кубка РПЛ завершился в игровое время вничью — 2:2. Серию пенальти выиграли москвичи. В ходе встречи были удалены три футболиста, между соперниками на поле произошла потасовка.
— Мурад Олегович, стартовый матч Winline Зимнего кубка РПЛ — насколько трепетно или волнительно начинать этот турнир? Дайте свой краткий комментарий по игре.
— Тяжелый матч. Видно, что мы еще очень-очень далеки от оптимального состояния. В первом тайме мало что получалось по разным причинам. Некоторые футболисты пропускали тренировки, еще не в оптимальной форме, но тем не менее, нужно все равно показывать, играть лучше и более дисциплинированно. Там моменты были, в любом состоянии их нельзя допускать. Но это хорошо, есть пища для размышления, поговорим.
В принципе на протяжении уже двух недель нет никаких вопросов по самоотдаче, но по сегодняшнему качеству, конечно, оно должно было быть лучше в первом тайме. Второй тайм — ребята молодцы, условно второй состав, им есть что доказывать. Вышли и забили быстрый гол, вернулись в игру. Да, конечно, удаление скорректировало все, мы получили преимущество территориальное. Молодцы, что сравняли. С пенальти немножко не повезло. Ничего, хороший спарринг.
Как всегда в игре с ЦСКА было много эмоций — сейчас остынем, разберем и пойдем дальше.
— Вы не раз отмечали, что матчи с ЦСКА всегда являются сложными, эмоциональными, в том числе и сейчас. Этот матч, хоть и товарищеского турнира, отличался чем-то от предыдущих? Был особенный накал эмоций?
— Я думаю, он был похож на матч чемпионата. Как-то все хотели выиграть, были высокие скорости, было хорошее качество. Поэтому, наверное, игры приобретают уже принципиальный характер. Интересно играть с ЦСКА. Думаю, несмотря на то, что это наш второй матч на этих сборах, люди, смотревшие игру, получили удовольствие, — сказал Мусаев после игры.