Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.53
П2
3.47
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Мусаев о «Краснодаре»: «Матчи с ЦСКА приобретают принципиальный характер. Интересно играть, как всегда много эмоций»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре с ЦСКА.

Источник: Спортс"

Матч Winline Зимнего кубка РПЛ завершился в игровое время вничью — 2:2. Серию пенальти выиграли москвичи. В ходе встречи были удалены три футболиста, между соперниками на поле произошла потасовка.

— Мурад Олегович, стартовый матч Winline Зимнего кубка РПЛ — насколько трепетно или волнительно начинать этот турнир? Дайте свой краткий комментарий по игре.

— Тяжелый матч. Видно, что мы еще очень-очень далеки от оптимального состояния. В первом тайме мало что получалось по разным причинам. Некоторые футболисты пропускали тренировки, еще не в оптимальной форме, но тем не менее, нужно все равно показывать, играть лучше и более дисциплинированно. Там моменты были, в любом состоянии их нельзя допускать. Но это хорошо, есть пища для размышления, поговорим.

В принципе на протяжении уже двух недель нет никаких вопросов по самоотдаче, но по сегодняшнему качеству, конечно, оно должно было быть лучше в первом тайме. Второй тайм — ребята молодцы, условно второй состав, им есть что доказывать. Вышли и забили быстрый гол, вернулись в игру. Да, конечно, удаление скорректировало все, мы получили преимущество территориальное. Молодцы, что сравняли. С пенальти немножко не повезло. Ничего, хороший спарринг.

Как всегда в игре с ЦСКА было много эмоций — сейчас остынем, разберем и пойдем дальше.

— Вы не раз отмечали, что матчи с ЦСКА всегда являются сложными, эмоциональными, в том числе и сейчас. Этот матч, хоть и товарищеского турнира, отличался чем-то от предыдущих? Был особенный накал эмоций?

— Я думаю, он был похож на матч чемпионата. Как-то все хотели выиграть, были высокие скорости, было хорошее качество. Поэтому, наверное, игры приобретают уже принципиальный характер. Интересно играть с ЦСКА. Думаю, несмотря на то, что это наш второй матч на этих сборах, люди, смотревшие игру, получили удовольствие, — сказал Мусаев после игры.