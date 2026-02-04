Мусаев о «Краснодаре»: «Матчи с ЦСКА приобретают принципиальный характер. Интересно играть, как всегда много эмоций»

— Тяжелый матч. Видно, что мы еще очень-очень далеки от оптимального состояния. В первом тайме мало что получалось по разным причинам. Некоторые футболисты пропускали тренировки, еще не в оптимальной форме, но тем не менее, нужно все равно показывать, играть лучше и более дисциплинированно. Там моменты были, в любом состоянии их нельзя допускать. Но это хорошо, есть пища для размышления, поговорим.