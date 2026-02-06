Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.44
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.34
П2
3.55
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.71
П2
5.13

«Вообще ноль»: экс-глава «Локомотива» о спортивном директоре «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подверг критике спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао из-за его национальной принадлежности. Его слова передает Vprognoze.ru.

Источник: ФК «Спартак-Москва»

«Я бы его вообще не назначал спортивным директором в “Спартак”. Спортивный директор-иностранец — это вообще ноль. Это не первый случай, мы убеждались все время в этом. Вспомните “Локомотив”, когда назначали немцев на руководящие должности. И этот Кахигао, ну взял своего друга, это не означает, что он сильный тренер. Он берет своего друга, который будет ему поддакивать», — cказал Наумов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.