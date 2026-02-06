«Вообще ноль»: экс-глава «Локомотива» о спортивном директоре «Спартака»

«Я бы его вообще не назначал спортивным директором в “Спартак”. Спортивный директор-иностранец — это вообще ноль. Это не первый случай, мы убеждались все время в этом. Вспомните “Локомотив”, когда назначали немцев на руководящие должности. И этот Кахигао, ну взял своего друга, это не означает, что он сильный тренер. Он берет своего друга, который будет ему поддакивать», — cказал Наумов.