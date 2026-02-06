Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.30
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.01
П2
3.17
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.40
П2
3.52
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.44
П2
4.05
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.69
П2
5.13

Соболев не попал в пустые ворота с метра в матче «Краснодар» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не реализовал голевой шанс в матче против «Краснодара» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Источник: ФК "Зенит"

В первом тайме форвард откликнулся на прострел и с метра не сумел попасть в пустые ворота «быков».

В сезоне-2025/26 на счету Соболева три гола в 16 матчах чемпионата России. Последний раз он забивал в сентябре 2025 года.