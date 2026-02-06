«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче Зимнего кубка РПЛ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» разгромили петербургский «Зенит» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Мозес Кобнан (34-я минута), а также воспитанники академии «Краснодара» — 18-летний Артем Хмарин (54) и 17-летний Эльдар Гусейнов (57).
В заключительном туре «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» 10 февраля. В этот же день «Зенит» встретится со столичным ЦСКА.
Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский «Спартак», действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит».