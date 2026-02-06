Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
2.97
X
2.82
П2
2.95
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.10
П2
3.07
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.47
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.30
П2
3.92
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.69
П2
5.13

«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче Зимнего кубка РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» разгромили петербургский «Зенит» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Мозес Кобнан (34-я минута), а также воспитанники академии «Краснодара» — 18-летний Артем Хмарин (54) и 17-летний Эльдар Гусейнов (57).

В заключительном туре «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» 10 февраля. В этот же день «Зенит» встретится со столичным ЦСКА.

Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский «Спартак», действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит».