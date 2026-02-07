Ньямси считает хавбека «Локомотива» Батракова лучшим российским футболистом

По мнению 29-летнего центрдефа, лучшим является атакующий полузащитник «железнодорожников» и российской национальной команды Алексей Батраков.
2 февраля 20-летний Батраков, как стало известно, получил функции вице-капитана основной команды «Локо».
Игрок является воспитанником академии «железнодорожников» и выступает за основной состав москвичей с марта 2024 года. В сезоне-2025/2026 Батраков провёл в РПЛ 17 матчей, где забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт хавбека с «Локомотивом» истекает в конце июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.