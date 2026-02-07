Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.48
П2
5.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
2
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.00
П2
46.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
1.54
П2
6.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
51.00
X
5.60
П2
1.18
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.07
П2
2.07
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.63
П2
3.55
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
1.98
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.50
П2
3.79
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.16
П2
3.37
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.94
П2
5.44
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.12
П2
5.31
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.89
X
3.72
П2
1.78
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

«Спартак» отказался рассматривать аренду Гарсии в саудовский клуб

Как стало известно Metaratings.ru, клуб из Саудовской Аравии хотел арендовать нападающего «Спартака» Ливая Гарсию.

Источник: Metaratings.ru

По нашей информации, команда была готова полностью покрыть зарплату футболиста, однако «Спартак» отказался рассматривать вариант аренды форварда, но готов обсудить возможную продажу Гарсии. Игрок выступает за москвичей с февраля 2025 года.

Контракт Гарсии с «красно-белыми» действителен до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего футболиста 18 матчей во всех турнирах, шесть голов и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость тринидадца в 10 млн евро.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), «красно-белые» набрали 29 очков.

В первом матче весенней части москвичи на выезде встретятся с «Сочи», игра пройдёт 1 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.