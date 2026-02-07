«Спартак» отказался рассматривать аренду Гарсии в саудовский клуб

Контракт Гарсии с «красно-белыми» действителен до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего футболиста 18 матчей во всех турнирах, шесть голов и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость тринидадца в 10 млн евро.