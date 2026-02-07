«Спартак» отказался рассматривать аренду Гарсии в саудовский клуб

По нашей информации, команда была готова полностью покрыть зарплату футболиста, однако «Спартак» отказался рассматривать вариант аренды форварда, но готов обсудить возможную продажу Гарсии. Игрок выступает за москвичей с февраля 2025 года.
Контракт Гарсии с «красно-белыми» действителен до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего футболиста 18 матчей во всех турнирах, шесть голов и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость тринидадца в 10 млн евро.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), «красно-белые» набрали 29 очков.
В первом матче весенней части москвичи на выезде встретятся с «Сочи», игра пройдёт 1 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.