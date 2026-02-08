Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.05
П2
5.90
Футбол. Германия
перерыв
Кельн
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.60
П2
1.37
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
1
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
1.82
П2
4.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.75
П2
1.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
3.89
X
2.20
П2
3.07
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.63
П2
2.12
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.27
П2
2.07
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.28
П2
2.95
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.75
П2
1.88
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.88
П2
3.08
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.00
П2
8.75
Футбол. Италия
20:00
Сассуоло
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.90
П2
1.44
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.99
П2
6.87
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.66
П2
9.00
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.16
П2
6.04
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.42
X
4.56
П2
1.60
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

«Локомотив» обыграл казахстанский «Елимай» на сборе в Дубае

«Локомотив» обыграл казахстанский «Елимай» в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казахстанский «Елимай» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, у которых отличились Евгений Морозов (35-я минута) и Дмитрий Воробьев (45).

Ранее в воскресенье «Локомотив» одержал волевую победу над армянским «Урарту» — 3:2.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах. В первом туре после перерыва команда Михаила Галактионова примет 28 февраля «Нижний Новгород».