«Локомотив» обыграл казахстанский «Елимай» на сборе в Дубае

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казахстанский «Елимай» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, у которых отличились Евгений Морозов (35-я минута) и Дмитрий Воробьев (45).
Ранее в воскресенье «Локомотив» одержал волевую победу над армянским «Урарту» — 3:2.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах. В первом туре после перерыва команда Михаила Галактионова примет 28 февраля «Нижний Новгород».