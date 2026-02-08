Литвинов: «Стыдно и обидно, что “Спартак” идет на шестой позиции»

— Обратили внимание, что на тренировке Карседо все сам объясняет, практически не используя помощников, как можешь прокомментировать такой подход?
— Да, он постоянно старается участвовать в каждом моменте, прокомментировать его. Но также у него есть помощники, которые помогают и объясняют его требования. Они лучше нас знаю, что Карседо хочет видеть от команды.
— Что для тебя стало главным открытием в тренировочном процессе с Карседо и в чем основное различие со Станковичем?
— Все мы разные люди, у всех есть свои хорошие и плохие моменты. Открытий не было, поскольку мы уже работали с испанцами, и я примерно понимал как все будет. Приблизительно то же самое, что было и при Абаскале. Можно провести параллель с ним. Был удивлен, что Карседо настолько увлечен процессом. Но при этом понимаю, что за время сборов надо как можно скорее донести до ребят то, во что мы будем играть.
— На какие позициях тебя тренер видит?
— Честно, не знаю. Я точно не иду к тренеру обсуждать такие моменты.
— Каким будет положительный результат для «Спартака» в сезоне, если трезво оценивать ситуацию?
— Думаю, меня не поймут, если скажу что-то, кроме первого места. Будем стараться по-максимуму сделать все, что от нас зависит. Стыдно и обидно, что идем на шестой позиции. Сами это допустили.
«Спартак» набрал 29 очков в 18 турах РПЛ и находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.