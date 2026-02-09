Ричмонд
Семин считает, что «Зенит» усилился после перехода Дурана

Петербургский клуб арендовал нападающего «Аль-Насра» до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Решение «Зенита» арендовать нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана говорит о том, что петербургский клуб продолжает борьбу за победу в чемпионате России и целенаправленно усиливает ключевые позиции. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России Юрий Семин.

В первой половине сезона Дуран выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче». Арендное соглашение с «Зенитом» рассчитано до конца текущего сезона.

«Переход Дурана говорит о том, что “Зенит” не сдается, ведет борьбу за чемпионское звание и усиливается очень важными игроками на те позиции, которые клуб считает необходимыми. Тем интереснее будет наш чемпионат. Борьба за чемпионское звание будет вестись до самых последних туров. “Зенит” видит свои шансы, поэтому и усиливается», — сказал Семин.

Дурану 22 года, на его счету 21 игра за «Фенербахче» в разных турнирах в текущем сезоне, он забил пять голов и сделал три результативные передачи. Также игрок выступал за английскую «Астон Виллу», американский «Чикаго» и колумбийский «Энвигадо». В составе сборной Колумбии нападающий провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

После первой части сезона Мир — Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 39 очков в 18 играх и занимает 2-е место в турнирной таблице.