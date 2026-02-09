Заур Тедеев: невозможно не радоваться за такие команды, как «Балтика»

Главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Акрон» Заур Тедеев высказался в разговоре с сайтом Livesport о прорыве «Балтики» в текущем сезоне РПЛ-2025/2026.
По словам наставника «сталеваров», команда из западного анклава России способна побороться за чемпионский титул.
«Конечно, удивила “Балтика”. На одном теоретическом занятии сказал, что, если продолжат играть на том же уровне скоростей и мощностей, могут бороться за чемпионство. Безусловно, впечатлили их функциональная готовность, тактическая выучка. Невозможно не радоваться за такие команды», — заявил Тедеев.
После 18 сыгранных до зимней паузы туров сезона РПЛ-2025/2026 коллектив из Калининграда, возглавляемый Андреем Талалаевым, набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Акрон» Тедеева с 21 баллом расположился на девятой позиции.
Чемпион России-2007 и обладатель Кубка УЕФА-2007/2008, экс-нападающий «Зенита», «Фулхэма», «Штутгарта» и сборной страны по футболу Павел Погребняк в интервью «Чемпионату» от 4 февраля высказал уверенность в том, что «Балтика» может финишировать в топ-3 по итогам сезона.