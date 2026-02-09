Заур Тедеев: невозможно не радоваться за такие команды, как «Балтика»

«Конечно, удивила “Балтика”. На одном теоретическом занятии сказал, что, если продолжат играть на том же уровне скоростей и мощностей, могут бороться за чемпионство. Безусловно, впечатлили их функциональная готовность, тактическая выучка. Невозможно не радоваться за такие команды», — заявил Тедеев.