Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
9.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.24
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

Заур Тедеев: невозможно не радоваться за такие команды, как «Балтика»

Главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Акрон» Заур Тедеев высказался в разговоре с сайтом Livesport о прорыве «Балтики» в текущем сезоне РПЛ-2025/2026.

Источник: Metaratings.ru

Главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Акрон» Заур Тедеев высказался в разговоре с сайтом Livesport о прорыве «Балтики» в текущем сезоне РПЛ-2025/2026.

По словам наставника «сталеваров», команда из западного анклава России способна побороться за чемпионский титул.

«Конечно, удивила “Балтика”. На одном теоретическом занятии сказал, что, если продолжат играть на том же уровне скоростей и мощностей, могут бороться за чемпионство. Безусловно, впечатлили их функциональная готовность, тактическая выучка. Невозможно не радоваться за такие команды», — заявил Тедеев.

После 18 сыгранных до зимней паузы туров сезона РПЛ-2025/2026 коллектив из Калининграда, возглавляемый Андреем Талалаевым, набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Акрон» Тедеева с 21 баллом расположился на девятой позиции.

Чемпион России-2007 и обладатель Кубка УЕФА-2007/2008, экс-нападающий «Зенита», «Фулхэма», «Штутгарта» и сборной страны по футболу Павел Погребняк в интервью «Чемпионату» от 4 февраля высказал уверенность в том, что «Балтика» может финишировать в топ-3 по итогам сезона.