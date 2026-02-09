Нападающий «Акрона» Джаковац: очень уважаю Дзюбу и особо не шучу в его адрес

Форвард клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Акрон» и сборной Боснии и Герцеговины Ифет Джаковац высказался о своём сокоманднике, нападающем «сталеваров» Артёме Дзюбе.
«Я очень уважаю Дзюбу и особо не шучу в его адрес. Единственное, могу тоже его “Дедом” назвать иногда (смеётся)», — рассказал Джаковац в разговоре с «Чемпионатом».
37-летний Дзюба, капитан «красно-чёрных», выступает в составе клуба из Тольятти с сентября 2024 года. При этом форвард является также четырёхкратным чемпионом страны (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), трёхкратным обладателем национального Кубка (2013/2014, 2015/2016, 2019/2020) и лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу,
В сезоне-2025/2026 Дзюба провёл 16 матчей в РПЛ, где забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста со «сталеварами» рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Дзюбы в 1,2 миллиона евро.