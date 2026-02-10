Ричмонд
Быстров: «Зенит» спонтанно хватает всех кого может, но ни команды, ни коллектива нет"

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о трансферной политике петербургского клуба.

Источник: Sport24

В субботу в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ «Зенит» уступил «Краснодару» со счетом 0:3.

— 0:3 от «Краснодара» — что это было? Вас шокировало?

— Нет. Академия «Краснодара» развивается в правильном направлении, и со временем это даст свои плоды! «Зенит» же спонтанно хватает всех кого может, но ни команды, ни коллектива нет.

— Как сказал один из представителей тренерского штаба, лучше получить сейчас 0:3, чем потом — в чемпионате…

— Это понятно. Но мы же видим второй год подряд, что в «Краснодаре» играют те, кто есть в команде, а «Зенит» зациклился на иностранцах, однако ничего не помогает. Слава Богу, что сохранили Кержакова — хоть кто-то из питерских есть в команде, — приводит слова Быстрова «Спорт уик-энд».