Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.47
X
5.48
П2
1.43
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
5.30
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.02
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.21
П2
2.63
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.14
П2
6.45
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Черчесов рассказал, готов ли он пожать руку Игорю Денисову

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, готов ли он пожать руку экс-полузащитнику «Динамо» Игорю Денисову.

Источник: Спорт-Экспресс

У тренера в период работы в московском клубе был конфликт с футболистом.

«Есть футболист и есть личность, которая так или иначе на что-то реагирует. Я не хочу смешивать эти понятия. Могу подтвердить: другого такого игрока у меня не было. У Денисова не было паса шведкой или диагоналей на 70 метров в ногу, но он читал игру, оказывался в том месте, в котором больше всего нужен был. Плюс лидерские качества — он требовал с игроков.

Я ни разу не видел Денисова довольным — даже после выигранных матчей. Как тренер не могу этого не видеть и не имею права оценивать футболиста категориями “люблю — не люблю”. А по поводу того, что было… Я сам не сахар был, когда играл, все прекрасно понимаю. Будем мы с Денисовым дружить или нет — это одна ситуация. Взаимоотношения футболиста и тренера — другая. Не надо их путать.

Не будет ли проблемой пожать ему руку при встрече? У меня вообще ни с кем проблем нет. Я никогда ни с кем ничего не делю», — приводит «Чемпионат» слова Черчесова.